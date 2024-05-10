蘋果本周舉行春季發表會，公開新款iPad Pro、iPad Air及Apple Pencil Pro等產品，引發市場高度關注，不過蘋果的iPad Pro廣告卻意外爆出爭議，迫使蘋果行銷副總裁公開道歉。

蘋果的廣告為了強調iPad Pro的強大功能，使用液壓機輾壓吉他、喇叭、鋼琴、音響及節拍器等象徵創造力的物品，等到所有物品都被壓毀之後，取而代之的是一台iPad Pro可以完成使用者的各項需求。

該廣告遭批評，破壞象徵創意的工具，令人感覺被冒犯，尤其在藝術界與創作界憂心生成式AI浪潮之際，蘋果此舉讓創作者與從業者感到相當沮喪，蘋果廣告挨批與現實脫節，反而會失去潛在的客戶族群。

此事讓蘋果行銷副總裁Tor Myhren受訪時表達歉意，澄清公司是為了慶祝用戶擁有多種表達自己的方式，可以透過iPad將他們的想法變成現實，很遺憾廣告沒有達到這項目標，為此感到相當抱歉。

事實上，2018年的iPad廣告就曾引發爭議，為了強調iPad將引領未來潮流，且功能媲美電腦，廣告中一名小孩提問「什麼是電腦？」蘋果反而挨批與現實脫節，用錯方法展現創意。