母親節將至，66歲歌后蔡琴最近在微博上傳一段影片，被問到送媽媽印象最深的母親節禮物？蔡琴無奈表示其實覺得最會送媽媽禮物的是她爸爸，因為爸爸是船長又很有美感，每次挑給蔡媽媽的首飾都很洋氣好看，讓他們幾個孩子覺得「都贏不過爸爸」。

蔡琴昨在微博寫下：「母親節送給媽媽的禮物，最可貴的是心意！當然還有一個禮物也很重要，大家猜猜是什麼？」影片中蔡琴被問到過去送給媽媽最有印象的母親節禮物，她表示自己好像沒有送過什麼很厲害的禮物，反倒是爸爸審美觀極佳，每次出手都讓她印象深刻，苦笑說從來沒有贏過爸爸。

蔡琴過去曾和媽媽在台上過生日。（圖／中時資料照）

蔡琴接著回憶自己小時候都會畫一幅畫送給媽媽，稱是「麻姑獻壽」，結果媽媽看到太高興就拿去裱框掛在客廳，結果所有鄰居到他們家一看都會轉而跟蔡琴「下訂單」，蔡琴說：「我大概收到100張的邀請」，讓她突然搖身變成村子裡專門畫「麻姑獻壽」的小孩。

蔡琴媽媽早年都會參加女兒的演唱會。（圖／中時資料照）

最後，蔡琴說母親節其實媽媽們要的不一定是名牌禮物，只要孩子願意花時間付出，親手做什麼都好，把小時候的合照拿出來做成禮物媽媽們應該也會很開心，更不忘宣傳找媽媽一起來看蔡琴演唱會也很不錯。而蔡琴接下來要到上海開唱，日前她透露媽媽原本是她最忠實的歌迷，但今年因為身體無法出席她演唱會，直說：「疫情耽誤幾年，媽媽年紀也大了，漸漸就行動上面不是很方便，我再也沒辦法帶她一起出遊及看我演出。不過，媽媽知道仍有很多觀眾支持我，會來看我的演唱會，也替我開心。」