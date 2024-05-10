經發局長張峯源前往位於太平，專精板金加工的昆兆益精密，該公司也是唯二取得美國奇異公司5年訂單的台廠。 圖/台中市政府提供

經濟部最新統計資料出爐，台中公司與商業登記數據表現亮眼，今年第1季相較去年同期，在家數、資本額各項指標的增幅奪下6項全國冠軍，顯示企業肯定投資環境，持續設籍投資，也造就台中平均每季在公司、商業登記上都保持4項以上奪冠好成績。

台中經發局長張峯源表示，公司、商業登記指標，可以從家數及資本額成長數、成長率共計8項經濟指標中觀察，今年第1季台中市相較去年同期，商業登記家數成長4728家、成長率3.67%；商業登記資本額成長11.68億元、成長率4.89%；公司登記家數成長3969家，公司登記資本額成長率5.84%，共計奪下6項冠軍，各項數據相當亮眼。

張峯源表示，一般而言，公司登記多為較具規模、資金充裕的組織，而商業登記的商號(行號)則以個人工作室或小型店鋪為主，因此公司登記概況更貼近產業脈動，對於未來經濟走勢的預測有一定幫助，屬於領先指標。觀察近三年公司登記增資概況，110年至112年間增資最多的前二名分別為製造業、金融及保險業，第三名則屢有更迭，110年為營建工程業、111年為不動產業，112年專業科學及技術服務業異軍突起。

張峯源並指出，台中是製造業重鎮，近幾年受惠全球供應鏈轉移，台商回流投資，加上台積電中科二期投資帶動相關產業鏈進駐，人口持續移入，台中在住商、金融資產管理龐大需求隨之浮現，進而帶動金融保險業、不動產業成長，連帶以服務產業為主的專業科學及技術服務業也隨之增加。

張峯源說，製造業投資成長趨勢，從經濟部投資台灣事務所統計數據亦可見一斑，截至今年4月底，投資台灣三大方案總計有302家台中廠商通過審查，家數全台第一。

另外，台中產業結構以出口為主，近期整體經濟表現雖仍受地緣政治風險影響，但全球景氣已回溫，外銷訂單也逐漸回流，企業看好投資前景持續加碼投資，如位於太平專精板金加工的昆兆益精密，客製化生產各類鈑金零件，是唯二取得美國奇異公司5年訂單的台廠，客戶遍及離岸風電到半導體產業，為滿足客戶龐大需求，整合既有8廠房建新廠，又導入自動化設備擴大產能因應。

另一家同位在太平、主要客戶為政府機關的甫邑企業，生產引擎、油電混合大型環保車輛，也因應近年來政府低碳化、自動化運具政策，導入LIMS電池測試管理平台與使用自動排程焊接設備，以高效率的自動化產線，對接淨零趨勢驅動的成長需求。

經發局補充，公司登記家數成長數、資本額成長率奪冠，代表選擇於台中設點的公司不但越來越多，還呈現規模更大、資金更加雄厚的趨勢，顯示近幾年台中在交通、公共建設、商業機能陸續到位，以及各項社會福利措施推動下，已成為居住及投資的首選城市，伴隨今年4月人口一舉突破285萬大關，人口紅利加上預計明年營運的台中國際會展中心所帶來的龐大會展商機，預料將磁吸更多企業看好前景投資台中。