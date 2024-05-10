梅雨季節來臨，現代人手機不離身，下雨天手機難免會進水，網傳3個處理手機進水的偏方，包括用吹風機吹、立即充電檢查以及將手機放到米缸吸濕等，這些方法可能讓手機受損更嚴重，建議手機進水應立即關機、將手機擦乾、移除手機殼和SIM卡，讓其自然風乾或者將手機與乾燥劑放在夾鏈袋中，以加快乾燥速度。

手機進水網路上常見的3個迷思，第一個是「用吹風機吹乾」，通訊行地標網通表示，用吹風機的熱風模式吹手機可能導致手機內部零件損壞；用冷風吹則可能將水分吹進手機內部，擴大受影響範圍。

第二個常見迷思是「立即充電，檢查手機是否正常運作」，地標網通表示，手機進水後千萬不要立即充電，因為可能導致手機短路；嚴重的話，甚至還有可能起火。

第三個是國外影集上常見的偏方「將手機放入米或矽膠中吸濕」，根據外媒《今日美國》報導，實驗顯示，將濕掉的手機埋在米缸2天，僅有13％的水分被帶走，殘餘的溼氣可能造成手機永久性損壞。

地標網通建議，手機進水後應先將手機關機，避免水氣造成主機板腐蝕；接著用乾布將手機擦乾，小孔洞部分則可用棉花棒吸濕；然後移除手機保護殼、SIM卡等，讓濕掉的部分接觸空氣，加速乾燥；最後等內部自然風乾或將手機放入夾鏈袋中，並放入幾片乾燥劑，以加快乾燥速度。