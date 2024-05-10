今天上午9點35分、37分花蓮接連發生兩起規模5以上地震，40分又發生規模4.1地震。中央氣象署表示，今天3起地震為403花蓮強震的餘震，目前應力調整到主震南邊，未來3到6個月仍會有餘震，震央不排除再往北跑，且規模可能達5.5以上。

根據氣象署統計，403花蓮強震後餘震不斷，截至今天上午10點已發生1397起餘震，規模6至7的地震有5起，規模5至6有68起，規模4至5的有433起。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今早3起地震皆為403花蓮大地震後的餘震，震央靠近主震破裂帶的較南邊，與5月8日下午連2起地震相同，位置皆靠南邊。依921大地震經驗分析，在台灣類似規模的地震後餘震，可能持續3至6個月，震央可能「南北調整釋放」，例如近期發生在南端，4月27日就發生在較北邊，因此餘震可能出現在403震央的南或北邊。

吳健富表示，目前餘震數量慢慢減緩，不過仍會有零星較大餘震，一旦出現規模5以上餘震，就會帶出一些較小餘震，但規模大小和數量會逐漸減緩，仍不排除再發生規模5.5以上餘震，民眾不必太過擔心，但要隨時做好相關防震災準備。