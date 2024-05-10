520總統就職在即，賴清德內閣人事已完整到位，其中海洋事務委員會主委管碧玲獲得留任，但副主委兼海巡署長周美伍已確認不留任。據了解，海巡署已長達8年，署長是由非海巡出身的軍警人士接任，造成不少具有長期熟悉海巡的優秀被迫退休或退役，造成長期士氣低落且阻礙人事升遷，據了解，新任副主委兼海巡署長人選，將採內升，呼聲最高的當屬目前兩位副署長，軍職許靜芝中將及警職張忠龍。

周美伍在國安局久待，接任海巡署長後，鮮少站上檯面，也不與外界接觸，號稱最神祕的海巡署長。即使是大陸漁民落海事件，都已經火燒屁股，周仍始終不出面，直到外界抨擊後實際現身，也因此被高層質疑處理不完善，恐是造成不留任的主因。

據了解，目前內升人選，就屬軍職的許靜芝中將，已及警職的張忠龍。許靜芝口才奇佳，思路清晰，帶兵嚴謹卻又身段柔軟，從海巡基層的一線主官，歷任巡防區及分署重要職位，目前是海巡署唯一一位軍職中將，在這次漁民落海事件中，幾乎都親自待在金門與對岸代表談判協商，即使結果未盡人意，但卻也盡心盡力。

張忠龍則是一路跟著前署長王進旺從警政署轉調海巡，並一路擔任王進旺辦公室主任。雖然長期在海巡體系，但外勤實務經歷，都是擔任巡防局及偵防、中部分署主官，並未實際在基層待過。

外界也相當好奇未來兩人到底誰會出線，但依據目前兩岸氛圍，已及海巡署已成為第二海軍「平戰轉換」角色，許靜芝出線機率略勝一籌，但不管是誰出線，對海巡士氣絕對是一大鼓舞。