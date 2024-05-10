世界健身-KY（2762）公布第一季合併營收23.36億元，年增5.71％，稅後純益9,432萬元，EPS 0.86元。展望第二季營運，世界健身-KY財務長謝如菁表示，由於品牌的銷售策略規劃，已見成效，也反映在營收數字，這對台灣健身產業來說，代表好的開始，且第二季也是正向指標。

世界健身自結4月合併營收8.09億元，年增2.78％，累計前四月合併營收31.45億元，年增4.94％。世界健身-KY將專注於持續擴點、零售整合，以及會員體驗服務的提供，對於年度成長，相當有信心。

由於展店擴張，直接貢獻營收，世界健身第一季及第二季，共有6個全新分店，包括苗栗頭份店、新竹光復店、台北站前店、高雄左營、高雄楠梓，及台北景美。

此外，人流驅動消費動能，World Gym旗下零售部門World Gym Shop，相較2023年第四季零售表現，營收增長138％，持續升級整合、計劃於今年底達到20家布局。同時，World Gym 也透過數位和科技社群的應用，智慧化管理、導入AI科技服務，及提供數位內容等方式，優化會員服務、提升會員運動經驗。

World Gym也預告，2024年是健身市場、疫後重整的重要年度，World Gym除持續展店，預計在3年內，全台展店45家，會籍收益、教練課程和今年底達20家零售部門，驅動產業利多發展，World Gym樂觀看好下半年度營收表現，同時，拓展海外市場的進度，也有多個標的評估和布局意向。