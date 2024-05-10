據說印尼仍對採購Su-35戰機興趣濃厚

印尼駐俄羅斯大使塔瓦雷斯（Jose Tavares）最近告訴聯合航空製造公司（UAC），雅加達對俄製Su-35戰機辸很感興趣。基本上，兩國2018年談判達成採購11架戰機的合約尚未正式終止。塔瓦雷斯向塔斯社記者透露了相關細節，暗示未來可能在較有利的條件下合作。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）9日報導，塔瓦雷斯說，「印尼和俄羅斯之間確曾存有一份合約。儘管目前計畫擱置，但印尼並未加以取消。我們只是把它延遲，好避免任何可能的問題」。他並強調，當情況變得較有利時，印尼可能會重新討論這主題。

而從技術上來說，俄羅斯-印尼的相關協議仍然有效。4月傳出，印尼似乎即將採購俄羅斯Su-35戰機。雅加達與莫斯科達成的協議顯示，印尼將以總價11.5億美元（約373億台幣），採購11 架戰機。而其中一半以現金支付，其餘則由諸如棕櫚油、咖啡和橡膠等大宗商品的貿易協定支付。

Indonesia has never terminated a contract to purchase Su-35 fighter jets from Russia and is waiting for the situation to become "more accomodating" to return to its implementation, Indonesian Ambassador to Russia Jose Tavares told TASS:https://t.co/yawBaismxJ pic.twitter.com/10OFOLujen — TASS (@tassagency_en) May 8, 2024

不過，殘酷的事實在於，由於俄羅斯侵略烏克蘭，華府祭出「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA），迫使印尼在壓力下尋求其他選擇。而印尼在策略運用下，選擇了「飆風」（Rafale ）而不是 Su-35。這項決定顯示，雅加達致力避免加劇俄羅斯的掙扎。與先前考慮採購新型，甚至二手F-16戰機的做法不同，近3年來，雅加達一直表現偏好法製「飆風」戰機。

各方認為，這種決定最不可能激怒莫斯科。此外，由於印尼目前仍有過時的俄羅斯 Su-27戰機，因此相關決定具有重要意義。目前因西方對俄羅斯持續實施經濟制裁，印尼遲遲無法補救這一問題。