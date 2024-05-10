台灣大選結果揭曉後，14位1970年代在北美及台灣發起或參與過保衛釣魚台運動、且主張統一的人士，憂心民進黨繼續執政恐讓兩岸關係回不去，決定組「保釣促統聯合會」，並於5/4舉行成立大會。

該會指，此想法獲60餘位保釣朋友熱烈反應；美國時間5月4日下午，也是五四運動105周年，「保釣促統聯合會」透過視訊方式召開成立大會。籌備會召集人高志雲說明對促進兩岸統一的期盼、「收復釣魚台」。花俊雄、紀欣及吳國禎三位成員，也分別代表美國、台灣及大陸發言。該會並選出高志雲為首屆會長。