0403花蓮大地震後，至今全國各地仍餘震頻繁，不少老舊房屋破損亟需處理，而早期被廣泛應用的石綿建材如經不當拆除，破碎飛散的石綿纖維被吸入人體後將導致健康風險。為讓民眾免於負擔高額處理費用，同時維護健康安全，新北市環保局安排業者免費協助清理，如有需求可向環保局提出申請，受理日期至10月31日。

環保局表示，石綿被公告列管為毒性化學物質後，各機關陸續公布禁用規定，民眾家中若有石綿建材清除處理需求，常面臨高額的處理費用，因此環境部資源循環署補助各縣市相關經費，協助民眾清理屬於私有住宅、個人農業設施（無畜牧場、飼養登記證）、寺廟、教堂等非屬廢棄物清理法第2條規定事業拆除後的含石綿建材（如石棉瓦、石綿浪板等）。

為鼓勵民眾汰換老舊石綿建材並降低民眾負擔，環保局向環境部資源循環署爭取更多補助經費，截至今年4月底已受理60件申請案，協助清理約15公噸石綿建材廢棄物。歡迎有石綿建材清理需求的市民，多加利用此項服務，受理日期至10月31日，提出申請並經審查核可後，環保局將安排業者免費協助石綿建材廢棄物清除處理工作，相關申請資料可上環保局官網查詢，亦可撥打專線電話0800-286-856詢問。

環保局提醒，家中如有石綿建材需拆除，應委託合法營造業或拆除業者，且拆除過程應採取安全措施，保持石綿建材完整性，避免破碎造成粉塵飛散，並提醒民眾勿貪圖方便隨意棄置或處理。