高息ETF 00940將在5月10日進行成分股審核，預計在17日進行成分股更動生效，目前業界認為，長榮（2603）、鈊象（3293）、廣達（2382）、亞翔（6139）、世界（5347），是將被換股的前五名，

00940將降低持股或全部換掉。而殖利率高的長榮航（2618）、潤泰全（2915）、台郡（6269）、華南金（2880）、天鈺（4961）等5檔，則是被換進成分股的大熱門，已經有投信資金提前搶吃豆腐。

長榮預計發放10元股利，按9日股價計算，殖利率約為5.6％，已經低於3月中旬00940選股時的6％，因此外界認為00940將賣掉部分長榮股票，進行換股。受到換股影響，外資提前跳船，5月份已經賣超長榮5.1萬張。

鈊象則是被外資連續賣超10日，共2,268張，外資連3日賣超中信金，共7.6萬張，外資5月份賣超日月光投控1萬張。

相對的，00940可能重新選入的個股，則獲得其他外資和投信青睞，搶先進入吃豆腐。長榮航進入00940的機會最大，投信已經自4月底連續17日買超共6.7萬張。同樣可能進入00940成分股的華南金，外資則在5月初連續5天買超共8萬張。

統一投顧董事長黎方國指出，由於長榮等股票的殖利率低於標準，因此被00940調整比例，在ETF換股的過程中，被納入的股票會有買盤，被踢除的則有賣壓，在00940換股生效前，投資朋友吃豆腐還來得及。

華南投顧董事長儲祥生認為，高股息ETF為了保證現金收益率，在成分股的股價不斷被拉高後，就要面對不斷換股的問題，又因為牽涉金額非常龐大，換股的影響就更大，也會影響淨值。因此在換股時，還要考量更換標的的成交量，必須提前操作。高息ETF經理人不在意績效，而是要讓ETF的淨值和指數非常接近，必須按表操課。

他表示，在換股過程中，新標的因為不斷被買進，就墊高了股價，在完成換股動作時，就把股價推到最高點，後面沒有其他買盤進駐，股價就會往下掉。

儲祥生建議，00940可能會降低長榮的比例，這不是因為長榮不好，而只是殖利率降低了，所以除了提前吃豆腐之外，也可以逆向進場，在換股之後，以較低的價錢入手長榮。