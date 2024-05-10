不少人喜歡在家裡擺放植物，不只有美化的作用，如果放對位置，還可以招財納福。《搜狐網》運勢專欄分享住宅放植栽最佳3位置，不僅可以幫助轉運，還能增加財富與福氣，身心靈也可以得到平靜。

▎臥室

臥室應擺放清新的植物，別挑選味道濃烈的花卉，一來可以舒緩神經，二來則是放鬆心情，盡量別挑太大盆，擺小型的植栽即可，也不要放得太密集，會占用過多空間。

▎玄關

玄關是一個家的門面，擺放植物可以美化環境，如果有客人來訪，也會有一種賞心悅目的感覺，這個地方屬於家中財位，擺植物會顯得生機勃勃，幫助家中財富越來越多，生活和諧又穩定。

▎客廳

客廳是納財主要地方，應該要格外重視，不但要保持整潔乾淨，還要做好容納財氣的風水格局，有些家居風格的裝修，以風水來看是大忌，可以選擇擺放植物化解，但要選用寓意吉祥的植物，數量不宜過多，最好成雙成對，有助於事業發展。

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