民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪，日前才喊話要養收入歸零的柯文哲，但7日突然於臉書宣布，因個人能力已不符合衛生局要求，將提早退休。以銓敘部「公務人員退休金試算器」計算，陳佩琪若一次請領退休金，可能將領到約493多萬元；但公立醫院醫師薪資結構及提前退休，可能影響最終金額。

陳佩琪7日在臉書發文，宣布將於今年9月從台北市立聯合醫院提早退休，不是什麼人生規劃，只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求，說自己身為院外門診醫師，不想用「騙術」要病人到院外門診開單。

以銓敘部的「公務人員退休金試算器」進行試算，陳佩琪目前任職於台北市聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任暨專任主治醫師，約等同薦任8職等，退休薪俸點採630點，共在聯醫服務了36年，若一次請領退休金，大約可以拿到493萬多元。不過公立醫院的主治醫師薪水結構較為複雜，且陳佩琪是提早退休，可能會影響整體退休金的金額。

對於陳佩琪將主動退休，柯文哲8日表示，「她一定要找到工作，不然沒收入」。陳珮琪在去年12月協助柯文哲做總統參選的財產申報時就曾說過，而柯文哲自去年2月從台北市長退休後就沒薪水收入，全職擔任民眾黨的黨主席職務也是零薪水，只剩她1人的醫院收入。不過，柯在卸任市長後有一筆422萬元的公教保險金入帳。