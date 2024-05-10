28歲女星鄭靚歆（Jin）曾參與節目《我愛黑澀會》、《全明星運動會》，上月底她與大5歲的德國籍老婆鄭采熙（Aky）完婚，今(10日)稍早她在IG透露半夜突然呼吸吞嚥困難，她本來以為沒事，但太太堅持要帶她去掛急診，稍早Aky發文報平安表示鄭靚歆沒事，醫生診斷她應該是罹患嚴重感冒加上喉嚨發炎才導致一時無法呼吸。

鄭靚歆稍早發文表示，凌晨12點左右時她突然感到呼吸、吞嚥困難，嚴重到無法躺下來睡覺，不好意思把太太吵起床，也不好意思去醫院掛急診，怕只是一般感冒，然而Aky堅持一定要立刻陪她去看醫生，接著換了衣服馬上出門，Aky更強調沒有人真的被別人「罵死」過，但是真的有可能因為不好意思麻煩別人，導致忽視病情而不幸死亡。

緊急送醫後，Aky發文說：「後來醫生說Jin會好起來！感冒比較嚴重又喉嚨發炎！她應該知道我非常的願意當她的私人性感護士，嘻嘻」，「我們可以照顧我們的愛人，但也是要記得照顧自己」，並呼籲大家到急診室要有耐心，「他們也是人、也會難過或累；尊重他們、跟他們說謝謝跟加油」。

Aky發文替鄭靚歆報平安。（圖／翻攝自akyniwa IG）

鄭靚歆補充，若網友遇到跟她一樣的狀況，不確定自己該不該去急診室時，可以參考下列四項條件，分別是：一、若症狀出現的「頻率」及「嚴重度」，與平日有明顯差異；二、呼吸困難；三、意識不清；四、疼痛難以忍受。見此，網友回應：「妳老婆說的話很對，身體不適就要趕快就醫！」、「真的，醫護很辛苦，所以每次他們幫忙看完診，我都會謝謝他們」、「醫院很冷，多穿點衣服」、「心疼！快快好起來」。