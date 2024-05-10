曾參與偵辦起訴頂新製油案的前彰化地檢署檢察官施教文，因遭檢舉利用公務機會，趁機觸碰3名彰檢女員工、女書記官胸部、腰部、屁股，還虧對方身材，涉及性騷擾，彰檢請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，檢評會認為施教文有懲戒之必要，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

檢評會調查，施教文是前彰檢檢察官，被檢舉於2022年9月30日下午5時30分許，在彰化地檢署與1名女同事聊天，以言語及近距離手指比劃方式，當場評論對方身材，並乘她不及抗拒，以手指碰觸胸部。

另施教文於去年3月30日下午2時許，在彰化地檢署內，與另名女同事開會討論案件，利用討論空檔，走至她身後，以手觸摸她臀部。施又於去年7月7日下午2時許，在財政部中區國稅局會議室開會，會議中將她所坐滾輪式座椅拉至緊鄰其左側，向她講述與會議內容無關之時事話題，笑說「賣發票有這麼好賺，就一起去賣假發票好了」見她雙手放在會議桌上，乘她不及抗拒時，多次以雙手緊握她雙手約3至5秒。

去年7月5日下午時30分許，施教文在彰化縣鹿港鎮某臨時辦公室內，訊問證人時，乘協助繕打筆錄之女書記官不及抗拒，多次以手指觸摸她手背，另將手環過她腰部，觸摸她腰部左側。

事後3名彰檢女員工，分別向彰檢申訴，經彰化地檢署性騷擾申訴處理調查小組調查，決議施對3女性騷擾情事成立，彰檢請求檢評會進行個案評鑑。

檢評會調查時，施辯稱，他腰傷提卷宗跌倒而有可能不慎誤觸對方，不是故意，沒有性騷擾，至於在國稅局緊握1女雙手，是對在場人士「讚揚」她工作表現，而說「一起去賣假票」是以詼諧動作、反諷口吻之方式帶動氣氛。

但檢評會依據彰檢調查結果，並依據施事後傳訊給1名被害人稱「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」認定施確有性騷擾情事，不採信其說法。

檢評會認為，施教文多次對女同事性騷擾，事後仍否認犯行，不僅侵害被害人之人格尊嚴，更破壞檢察官及檢察機關形象，涉及《法官法》「行為不檢」、違反《檢察官倫理規範》情節重大，請求評鑑成立，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

施教文是司訓所40期結業，曾參與偵辦中部地區不少民生犯罪案件，包括轟動一時的頂新製油案。他在發生性騷擾案後，已離開彰檢。