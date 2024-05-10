台東市四維路二段今凌晨發生自撞車禍。（蔡旻妤攝）

台東市四維路二段今凌晨發生自撞車禍。（蔡旻妤攝）

台東1名27歲盧姓男駕駛10日凌晨0時許開車行經台東市四維路二段時自撞變電箱後，造成寶桑里60多戶民宅停電，更造成其中1戶水族館業者損失。車輛翻覆四輪朝天，地上滿是機油，駕駛無礙，台東縣警局到場調查發現他酒測值達0.97mg／L，依公共危險罪送台東地方檢察署偵辦。

目擊民眾指出，凌晨先是聽到1聲巨大撞擊聲，趕緊出門查看，這名男駕駛疑似喝酒加車速過快，車輛自撞翻覆，滿地油漬及碎片。男駕駛自行爬出後試圖翻正車體，還向眾人表示「拜託不要報警」，他聽聞警笛聲欲離開現場，仍被到場的警方攔回。

據了解，駕駛是志願役陸軍士兵，6月即將退伍，如今恐面臨懲處及相關賠償。

台東縣警察局台東分局表示，經初步調查，27歲盧男駕駛自小客車沿四維路二段西向東行駛，於事故地點撞擊分隔島變電箱，導致汽車翻覆。盧男手腳擦挫傷未送醫，經現場酒測，酒測值達每公升0.97毫克，全案將依公共危險罪嫌移請台東地方檢察署偵辦。

台東警分局呼籲，酒後駕車害人害己，為確保民眾生命與財產安全，警方將持續加強取締酒駕等重點違規，請民眾切勿以身試法。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！