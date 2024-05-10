林美秀推出個人首支單曲〈來春〉。（繁星浩月提供）

林美秀推出個人首支單曲〈來春〉。（繁星浩月提供）

擁金馬、金鐘、台北電影節、亞太影展「四金」肯定的影后林美秀出道37年跨界當歌壇新人展「演而優則唱」實力底蘊，輕吟以自己母親為名的首支個人單曲〈來春〉一唱入魂，被譽為戲劇界「國民媽媽」的她把對媽媽思念及幾十年演技功夫凝聚於歌聲，讓人聽完不僅後座力十足更感人催淚，逢母親節前夕推出獻給全天下偉大的媽媽，堪稱是2024最感動的母親節單曲。

入行37年終於一圓歌唱夢的林美秀首支單曲就獻給天上的媽媽，當中的關聯正是促成她踏入歌壇新人的原因，笑說「緣份到了」的林美秀透露自己會決定發唱片的「媒人」竟是謝銘祐、彭佳慧兩位金曲歌王歌后；原來早在三年前演舞台劇《人間條件七》時因與同劇的謝銘祐結緣，同樣喜歡音樂的兩人常在休息靠著彈吉他唱歌紓壓，當時林美秀只是隨口一句「黑哥（謝銘祐綽號）有空可以幫我寫歌」，超夠義氣的謝銘祐沒多久就寫出兩首歌送她，儘管林美秀當時沒認真考慮發片，但卻也因此萌下夢想的種子。

結果在去年時與好友彭佳慧聊天時，林美秀再度提及自己的音樂夢，行動派的彭佳慧不但用一句「有夢就要去做」去鼓勵，還在掛電話後的十分鐘內就送上自己創作的demo，讓林美秀深受感動跟鼓舞，笑說：「沒想到閨密的私房話不但促成一首歌，還讓我有了想發唱片的衝動！」而這首歌後來也成了主打歌〈來春〉的雛形，林美秀還情商謝銘祐完成整首歌，更堅定要做歌手發片的決心。

除了金曲歌王、歌后當推手促成發片圓夢動力，林美秀的老公、知名攝影師張熙明更主動為這首歌填詞挹注靈魂，並以林美秀的媽媽的名字「來春」當歌名為整首歌挹注精神及靈魂；林美秀透露自己的先生在聽完歌後激發靈感，「其實在拿到歌詞前我完全不知道他要寫歌，只記得當時他跟我聊天聊到家裡跟媽媽的事，後來隔幾天去我宜蘭老家時，他突然把歌詞掏出來給我要我配著曲唱一遍，就這樣完成了這首歌」。

提及錄音過程，林美秀坦言「光是唱到『來春』2個字就啟動淚腺，一想到媽媽根本眼淚止不住。」從沒想過「錄音錄到哭」這件事會發生在自己身上的她更坦承「唱媽媽的歌比演國民媽媽還難」，她說：「當唱片新人要學習的功課好多，演哭戲眼淚可以控制，但唱歌真的是一瞬間情緒止不住無法壓抑，這點我真的學好久還是學不來。」

此外，老公張熙明監製的動畫MV更成了林美秀眼中的「恐怖片」，透過動畫把跟媽媽過往的生活畫面串聯呈現，就好似回憶一幕幕上心頭，她苦笑說：「看〈來春〉MV會害怕，因為我不太敢去面對自己想念媽媽的情緒，雖然整部片沒有對話只有畫面，但反而讓那個情緒更深刻。」儘管開玩笑形容說是「恐怖片」，但林美秀希望大家在看完MV後能更有共鳴，化思念為心願的她表示：「希望大家有媽媽在的時候，要多想媽媽一點，一點點就好。」

值得一提的是，林美秀把跨界歌壇的個人首支單曲〈來春〉就獻給天上的媽媽，時常思念母親的她為了尊重媽媽意見，特別在單曲錄製完成後跑去祂的牌位前致意，不但放了歌給祂聽，還用兩個銅板擲筊問來春「本人」的意見，「我跟我媽媽說，你的女婿寫了一首詩，叫做『來春』，我的好友彭佳慧寫了曲，他們合作寫了這首歌，要送給祢。」沒想到竟然一連得到兩個聖筊回應，讓林美秀開心地說：「我相信我媽媽很開心，祂也是在告訴我不用擔心，祂在天上一切都很好，我想我就把這首歌獻給全天下的媽媽，母親節快樂。」