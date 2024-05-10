央北社宅停車場驚見千萬名車麥拉倫、保時捷，讓其他住戶不禁好奇「怎麼住進來的」對此，新北住宅都更中心社宅組組長羅浚杰回應，兩台車都不是承租人所有，一輛為同住者使用，另一輛則是公司車輛。

三立新聞網報導，社宅停車場遭住戶踢爆出現千萬名車，麥拉倫650s要價1500多萬，保時捷凱燕300萬起跳，上百萬的雙B豪車也超過十輛，質疑車主財力不差，怎麼能夠住進社宅。

根據新北市住宅及都市更新中心規定，申請資格為年滿 18歲（含）以上或未滿 18歲已結婚之中華民國國民，申請人須設籍、就學或就業於新北市。財產限制方面，家庭成員於新北市、臺北市、基隆市、桃園市均無自有住宅。

家庭成員包括申請人及其配偶（含分戶）、申請人戶籍內直系親屬（血親、姻親，即父母、子女或祖父母），且每一家庭成員以申請一戶為限。所得限制方面，最近一年度家庭年所得低於133萬（112年度）且平均每人每月收入低於5.6萬（112年度）才能提出申請。

承租辦法雖針對不動產與所得設下限制，但動產並未列入調查。此外，央北社宅根據住宅法第四條第一項規範，優先戶佔40%，一般戶屬20歲（含）以上未滿41歲（不含）之青年族群佔40%、41歲（含）以上之非青年族群10%、現職警消人員戶與睦鄰戶各5%。

113年租金套房最低是4200元、最高10,300元，兩房依坪數有不同價格，從8300元起跳，最高24.5坪第四階資格是17,800元，三房最低12,000元，最高20,700元。