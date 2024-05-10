前桃園地檢署黃姓檢察官，因偵辦一起車禍案件時，未注意警方移送內容錯誤，被告並沒有肇事逃逸，卻以肇事逃逸罪起訴，事後經公訴檢察官發現，才撤回起訴，桃檢將黃移請檢察官評鑑委員會個案評鑑，黃坦承不諱且深表歉意，檢評會認為黃有懲戒之必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

檢評會調查，黃姓前檢察官2021年在偵辦一起交通過失傷害案件，因被告未到案而通緝暫結，之後緝獲被告改分案，未注意警方移送內容有誤，加上卷內諸多事證均顯示被告於車禍發生後，並無肇事逃逸事實。

而且告訴人及被告到庭，均否認被告有肇事逃逸行為，卻未詳閱卷證，在起訴書中的「證據清單及待證事實」欄位記載「被告自承肇事後，沒有留在現場之事實」，另記載告訴人於警訊中證述「被告肇事後，被告沒有留在現場之事實」，均顯與事實不符，逕將被告提起公訴，後因公訴檢察官發現起訴對象有誤，主動撤回起訴。桃檢事後將黃移請檢評會個案評鑑。

檢評會調查時，黃坦承不諱，並表示深表歉意。檢評會認為，檢察官辦理刑事案件時，應致力於真實發現，兼顧被告、被害人及其他訴訟關係人參與刑事訴訟之權益，並維護公共利益與個人權益之平衡，以實現正義。

檢評會認為，桃檢請求個案評鑑有理由，黃違失情節重大，有懲戒之必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。