先前傳總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，而陳水扁則表示，「毫無所悉，無從回應」。今則有最新消息傳出，現任及新任總統蔡英文、賴清德達成共識，下周總統府將發布特赦令，陳水扁獲得特赦，採「免刑不免罪」，並將沒收8億餘元的犯罪所得。此消息仍待相關人士正式回應，惟據了解，赦扁方向應已確定。

據《上報》引述綠營知情人士消息，行政院長陳建仁16日率內閣總辭後，總統府將發布蔡英文任內最後一道特赦令，特赦陳水扁；報導並指，有黨內資深幕僚透露，蔡英文與賴清德對於赦扁議題已有共識。

該報導稱，府方對特赦陳水扁初步拍板定案，僅限於「免刑不免罪」，其確定判決宣告沒收的犯罪所得仍必須返還。而查扣中但尚未沒收的8億餘元，含瑞士政府凍結的約1000萬美元等犯罪所得，仍靠檢察機關依照《刑法》沒收新制向法院聲請單獨沒收犯罪所得。