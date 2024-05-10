又到了鳳凰花開的畢業旺季，校園裡處處可見到穿著畢業學位袍的莘莘學子拍照留念，今年長庚大學特別委託台灣高級訂製服教父方國強操刀設計博士、碩士與學士的學位袍，博士袍甚至是以高訂服的水準純手工縫製，更添時尚品味。日前長庚大學在校園舉辦學位袍服裝秀，邀請廖苑利、李立昂及陳品元三位醫師校友與在校生穿上新袍走秀，全校師生莫不感到興奮與驕傲。

高訂服設計師方國強（右四）與長庚大學校長湯明哲（右五）攜手策畫長庚大學學位袍全面更新計畫。（Khieng ATELIER提供

學位袍的智慧袋（垂布）精繡校徽稻穗圖騰，象徵智慧的豐收，也有向創辦人王永慶致敬的意義。（Khieng ATELIER提供）

由長庚大學校長湯明哲發想企畫的學位袍更新計畫，特別邀請方國強操刀設計，以長庚大學的紫色與金黃色系為主軸，並在罩袍智慧袋（垂布）精繡稻穗圖騰，象徵了知識的豐收，同時也源自台塑集團早年是以米店起家，藉以向長庚大學創辦人王永慶致敬。

方國強指出，國外的頂尖大學都有自己風格的學位袍，極具象徵性的博士袍更是以手工訂製，藉此突顯學者在學術上的地位和價值，學位袍的質感與租借的黑色制式款截然不同，更能凝聚學生對學校的認同感，雖然過程有許多挑戰，但看到成品一切都很值得。