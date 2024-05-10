台中市警局為維護民眾與遊客搭乘計程車權益，近日鎖定違規熱點，由市府聯合警察局及監理所，嚴查取締非法營業白牌車，根據台中市交通局統計，從2021年至今，累計已舉發26件，每件各處以10萬元罰鍰，警方呼籲乘客勿透過LINE群組等網路平台搭乘白牌車，避免消費糾紛與安全疑慮，若是用合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，業者勿以身試法。

台中市交通局長葉昭甫表示，坊間有自用車車主私下成立或加入叫車群組攬客，此舉已違反《公路法》也影響乘客權益，依規定自用車輛不得載客營運，若違法經營收費，將依《公路法》第77條處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷駕照，被吊銷駕照後未滿2年不得再請領或考領。

葉昭甫提醒，民眾有搭車需求，務必乘坐合法計程車，不論是一般黃色計程車或多元計程車都可從車牌辨識，車牌若是白底紅字即為合法營業計程車，合法業者受政府監督，除搭乘有保障外，若發生搭乘糾紛，消費者才能獲得政府協助，確保搭車權益與安全。

根據交通局統計，2021年至今已舉發違法白牌車26件，除依《公路法》第77條各處10萬元罰鍰，另外部份透過LINE群組違規營業載客者，交通局進一步依民眾檢舉反映案件，函請通訊軟體LINE所屬台灣連線股份有限公司協助辦理下架事宜，或對該帳號停權或刪除投稿內容，從2020年至今已函送112件，以保障乘客搭車權益，遏止非法白牌車營業歪風。

警方強調，將不定期在各大車站、重要觀光景點及違規熱點擴大稽查，讓心存僥倖非法營業的白牌止步，一旦查獲非法營業白牌車，即依違反《公路法》及汽車運輸業管理規則等法令，處10萬元以上罰鍰，累犯更將吊銷駕照、行照與牌照，以實際行動維護大眾運輸業的市場秩序與安全。