陽明交大與美國伊利諾大學的3＋2雙聯學位於今年正式啟動，只要在資工系修滿3年課程，即可申請進入伊利諾大學計算機科學系或資訊科學學院，且畢業後一次取得陽明交大資工系學士及伊利諾大學碩士學位。3名獲得3＋2攻讀雙聯學位資格的學生，也將於今年8月啟程赴美。

繼去年4月陽明交大資訊學院拜訪美國伊利諾大學計算機科學系，並在10月正式簽署雙聯學位協議書（3＋X Program）後，陽明交大與伊利諾大學再度深化合作，與資訊科學學院簽署另一個雙聯學位合約。

陽明交大資訊學院院長陳志成表示，全美資訊領域排名前5的名校伊利諾大學與陽明交大資訊學院簽訂雙聯學位計畫，肯定陽明交大在國際上的學術成就與表現。

陳志成也進一步說明，今年2月資訊學院也從美國延攬了2位分別來自於全球排名前10的普林斯頓及伊利諾大學香檳分校優秀的年輕學者，她們也都在取得博士學位後在美國工作，但最後都選擇回到台灣、進入陽明交大。相信有2位年輕老師的加入，可為學院帶來更多創新思維和學術活力。

陽明交大校長林奇宏提到，國際化時代的國際觀無價，雙聯學制不僅5年即可取得兩所頂尖大學的學位，對於培養國際觀及拓展文化視野，也有很大的助益。伊利諾大學是美國資訊領域排名前五的名校，畢業後還可爭取在美國工作或是申請博士班與全球頂尖人才共事，站上世界舞台。

今年8月將有3名學生，包括侯博軒、劉珆睿及游建峰申請通過即將啟程出發，前往伊利諾大學計算機科學系攻讀雙聯學位。

游建峰說，本來就有準備出國留學的計畫，剛好去年資訊學院與UIUC CS簽訂雙聯學位，讓他可以提早出國並節省許多申請留學的心力過程。

劉珆睿則表示，自己未來較偏向進入學術領域，已規畫8月進入UIUC後學習人工智慧和電腦視覺方面的專業。雙聯學位計畫提供了他進入頂尖資訊領域的殿堂，也希望未來多認識來自於世界各地的資訊頂尖人才，互相交流學習。

問到給學弟妹們的建議時，侯博軒說，雙聯學位計畫是非常難能可貴的機會，因透過校際間合作較易申請。只要保持優秀的成績，即可有很大的機會進入國際頂尖名校就讀，取得碩士學位，建議有出國留學規劃的學弟妹，好好把握機會，「顧好成績、及早準備托福，若有可能，還可規劃於暑假期間先將兵役服完。」