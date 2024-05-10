台74線銜接國道1號工程10日上午8時傳出工安意外，1輛工程車因不明原因翻覆，造成1人當場無生命跡象、1人骨折，雙雙送醫搶救。（中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台74線銜接國道1號工程10日上午8時傳出工安意外，1輛工程車因不明原因翻覆，造成1人當場無生命跡象、1人骨折，雙雙送醫搶救。（民眾／潘虹恩台中傳真）

通車前傳工安意外！國道1號銜接台74線工程10日上午8時多傳出工安意外，2名施工人員安裝洩水口時，疑似因不熟悉相關器械操作致工程車翻覆，造成1人當場OHCA、1人骨折，雙雙送醫搶救，詳細身分及事故肇事原因尚待警方進一步釐清。

「國道1號增設銜接台74線系統交流道」工程13日將通車，不料10日竟傳出工安意外。台中市警消上午8時20分左右獲報，台74號快速道路上國道1號匝道工程發生車翻覆案件，消防局立即派遣第8大隊及水湳分隊等單位，出動各式消防車5輛、救護車3輛、消防人員21人前往救援，由副大隊長沈建民擔任指揮官。

消防人員到場發現，現場1輛工程車翻覆，傷者為2名越南籍男性移工，其中約35歲男傷者OHCA夾困於車內，由消防人員破壞車體後救出，另名40歲男傷者則因翻覆致左手開放性骨折，2名傷者分別送往中國附醫及台中榮總搶救。

警方初步調查發現，2人於台74線北屯二匝道銜接國道1號北上處（約14.4K處）安裝洩水口，疑似因不熟悉相關器械操作，造成1人遭工程車擠壓在橋樑之間，另1人因車輛翻覆受傷，不過2人詳細身分及事故肇事原因都尚待警方進一步調查釐清，並請工程人員主動通報勞工局。

據悉，當場無生命跡象之傷者目前生命跡象恢復，正在搶救中。由於該傷者胸腔被夾住，當時無法呼吸，並且腳部有骨折，目前在中醫大附醫急診處檢查中，進一步進行後續治療。