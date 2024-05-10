兩岸用語大不同，近日引起網友們討論，一名網友分享「震撼彈」，原來一堆台灣人常用的「閨密」和「顏值」，其實都是大陸用語，台灣說法應為姊妹淘和容貌，引起網友熱議，不少人超驚訝，也大讚「顏值」一詞超好用，容貌實在無法完美詮釋「顏值」所代表的意思。

一名網友在PTT上分享，台灣人常用的某些詞語，很多都是大陸用語，像是現在很常聽到的「閨密」和「顏值」，其實都是大陸用語，閨密的台灣說法應該是「姊妹淘」，顏值的台灣說法則是「容貌」。

貼文引起網友討論，不少人驚呼，沒想到閨密和顏值都是大陸用語，但「顏值」這個詞是真的很好用，直接把看臉打分數的這個行為具象化，單單「容貌」2個字，真的無法完美詮釋「顏值」所代表的意思。

另有網友則說，網路時代開始以後，兩岸用語就很常混著用，像是接地氣、內卷、走心、土豪等等，不僅僅是大陸用語，也是網路流行語。