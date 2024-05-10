31歲日本寫真女星似鳥沙也加擁有G級傲人上圍、小蠻腰和甜美臉蛋，因神似圍棋女神黑嘉嘉，因此有暗黑版黑嘉嘉封號，在IG有109萬粉絲追蹤。近期她在IG曬出自己僅穿內衣褲，睡衣脫到一半的辣照，後面的鏡子則外洩她的性感臀型，引來1.4萬粉絲按讚。

擁有天使臉蛋的似鳥沙也加，日前在IG寫下：「今天也辛苦了」，並放送粉絲福利照，照片中她黑色長髮自然放下，只穿著藍紫色內衣和丁字褲，絨毛睡衣遮住她一半的身體，S曲線外露，後面的鏡子則反射出她的腰線和臀部微笑線，粉絲留言稱讚說：「妳也辛苦了，今天的照片也很美喔」。

似鳥沙也加過去是IG第一位創立Hashtag是「#IG寫真偶像」的人，2016年開設IG至今已有500多篇貼文，她被指是帶有「病態美」的寫真女星，據報導，主因可能是她從小就因為情緒疾病困擾的緣故，因此原本的夢想是當心理醫師幫助別人，但後來誤打誤撞成為寫真明星，她相當親切，會一一記住粉絲的帳號，偶而還會回應留言。

似鳥沙也加受訪時曾表示，小時候不善於社交，小學轉學後無法適應新生活，只好在保健室自學，自學生涯一直到高中，但高中沒唸完就輟學，社交障礙嚴重到去超市買東西時，也無法跟收銀人員接觸，但幸好後來靠經營社群網站闖出一片天，2022年她更打敗心魔挑戰演出舞台劇，也引來粉絲替她加油打氣