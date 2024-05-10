大陸歌后那英去年捲入《中國好聲音》黑箱風波，緊急取消演出，其他節目也刪掉她的畫面，疑似被軟封殺。事隔9個月，那英轉戰另一檔歌唱節目《歌手2024》，鬆口參賽的原因。

那英9日出席《歌手2024全球發布會》直播，被網友犀利提問：「憑什麼敢來參加（歌手）？」那英聽到後先愣住，表示這跟準備的問題不一樣，接著回應：「我覺得在我這個歲數，來都來了，就玩一把心跳吧。」一旁的工作人員趕緊幫那英緩頰，稱製作單位邀請那英數年，終於等到歌后點頭。

那英也坦言，接到《歌手2024》邀約時內心滿驚喜，但得知是現場直播後，心情轉為驚嚇，「我就一直做噩夢，我就夢到自己在現場就是全是『車禍』。」不過，那英在夢裡想著，就算唱到翻車仍不減魅力，因為情緒還是在的。

夢醒後，那英轉念一想，說嗓子長在肉，難免會經常出一些狀況，所以這也是每位歌手站在現場演唱會時，每次都會唱出不一樣的感覺的原因，「每一場的音符都不一定一樣，所以情緒爆發也不一樣，那我就將錯就錯」。因此，那英不再害怕直播唱歌，反而覺得這是一個好的挑戰。