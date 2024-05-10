有關前總統陳水扁特赦案，據了解，下周總統府將發布特赦令；知情人士指出，朝向赦刑不赦罪處理；赦刑就是沒有抓去關而已，但是罪還是存在。蔡英文下此決定，「賴清德總統上任後，也就不用再面對這個議題」。

知情人士指出，赦刑不赦罪，赦刑就是沒有抓去關，這樣對社會也會有交代，陳水扁的財產已經被政府全部沒收；至於對阿扁來說，「他也沒有什麼選擇餘地」。

據了解，過年後，相關人士已南下與扁接觸，上周開始，相關單位緊鑼密鼓已在處理此事，陳水扁家屬也被通知北上懇談，法務部高層也與黨內商討後續相關事宜，法務部也在核對扁家海外帳戶，正跟國外對帳中，因為當初還有一些錢在海外被扣住。

知情人士說，陳水扁當初刑期被判20年，關了六年多就保外就醫，這次特赦後，就是也不用再關了，全世界對卸任總統都是如此，「扁保外就醫就是馬英九的時候，所以也不可能再把他抓回去」。