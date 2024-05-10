北投士林科技園區地上權案爭議延燒，台北市長蔣萬安今(10)日赴台北市議會做專案報告，民進黨台北市議員林延鳳爆料新光人壽高層日前密會北市法務局長、地政局長，商討地上權轉移，質疑蔣萬安對此卻毫不知情，林延鳳當場更贈送一把桃木劍給蔣萬安，期待他斬妖除魔，有勇氣處理4大案；法務局長連堂凱強調，結論是依照合約走，不得移轉。

林延鳳質詢時，首先問蔣萬安是否接受公然讓財團高階主管開市長室晨會，蔣萬安回應不會，接著林延鳳再追問「新壽有密會過蔣市府，你知不知道這件事情」，蔣萬安依然說「沒有，我了解是沒有」。

接著林延鳳指出，市府資料透露今年3月28日，新壽的陳姓副總曾在「北士科案」被揭露前就曾找上蔣市府討論「移轉地上權」問題，法務局長連堂凱、地政局長陳信良都分別帶幕僚，在法務局會議室會見對方；蔣萬安則坦言「我不知道，在今天講之前」。

林延鳳說，雙方會見的主題是針對契約第4之4點，即「有關地上權及建物之移轉、信託及設定負擔約定之執行」，約款用字非常明確「就是拿到使照、獲得同意才能移轉」，但地政局資料卻堅稱因是「針對契約內容釐清說明」故無會議紀錄或錄音錄影，法務局則稱該會議是「雙方僅就契約 4.4內容做意見交流，屬禮貌性拜會非正式會議」。

她直言，沒有會議記錄、沒有錄音錄影，當時新壽的陳姓副總討論有關地上權跟建物移轉、信託、設定等，局長到底談甚麼，談到市長都不知道；連堂凱則表示，對方談的內容是契約有關於地上權的移轉，結論是依照合約走，依約不行移轉。

林延鳳痛批，新光人壽一面說暫時沒有要移轉的計畫，結果3月28日就跑來跟市府談地上權移轉，顯然根本就在騙人，提醒蔣萬安自己身為律師，不要陷入法匠思維，只看表面但不了解核心，要掌握市府整個的運作，後續是要重新議約檢視如何開發，還是必須在何時談分手，不能讓廠商予取予求。

最後林延鳳更拿出桃木劍送給蔣萬安，強調不是要讓他斬桃花，而是要讓蔣萬安斬妖除魔，有勇氣處理這4個案子，該怎麼辦就怎麼辦，不要退縮。