立法院會今討論事項排定處理環島高鐵及花東快速公路建設特別條例等草案，因民眾黨不贊成以特別預算編列，藍白協議共同提出修正動議，力拚三讀，院會將再次上演表決大戰；對此，民進黨團總召柯建銘指出，傅崐萁和黃國昌早有密謀，他批評，藍白合作騙大家，違憲就違憲還有什麼好表決。

柯建銘指出，用特別條例要求政府編列預算，違反權力分立原則；他說，行政院通過預算案後送來立法院審議，沒有立法院強制要求編什麼預算。

柯建銘說，這違憲、還在騙，黃國昌根本在鬼扯，不敢面對問題回答，違憲就違憲還有什麼好表決。

他說，行政院主動權編列預算，立法院被動審議預算，要不然他也可以說要一個桃竹苗發展條例編3兆元，這很清楚違憲就是違憲。

柯建銘強調，民進黨非常贊成花蓮發展，也非常贊成每個地方發展，不要用民粹抹黑；他說，國家有足夠經費預算好好發展花東，選區立委爭取也合理，但要有合理經費配置，也不能違反憲政體制。