蔡英文所剩任期倒數10天，傳出現任行政院長陳建仁預計16日率領內閣總辭，而總統府下一步便是發布蔡任內最後一道特赦令，也就是特赦前總統陳水扁。回顧我國共有8次特赦紀錄，行憲後在台灣則有7次，除政治犯及冤案外，均僅是免刑。

蔡英文總統上任8年，已行使2次特赦，第一次是持獵槍打獵的布農族王光祿，給予「免除其刑之執行」；第二次是特赦拿加菜金核銷餐費的國軍少將韓豫平及士官張淯森。而王光祿獲特赦後，2度由檢察總長提非常上訴，最後改判無罪確定。

據《中國時報》日前報導指出，除時任國民主席林森1937年特赦西安事變的張學良是在大陸執行外，中華民國行憲後，蔣中正1961年在台特赦從事敵後工作立下戰功、卻犯下過失致死罪的蔡興，1965年則特赦「台獨教父」彭明敏。

前總統李登輝1990年5月20日特赦27人，其中美麗島案政治犯林弘宣、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文、黃信介、張俊宏、林義雄、施明德、許信良等人採「罪刑無效」的特赦方式。

首次政黨輪替後，陳水扁2000年12月10日國際人權日宣布特赦21人，其中銀樓強盜殺人案冤獄的蘇炳坤也採「罪刑無效」。2007年6月再特赦「白米炸彈客」楊儒門則是免刑。最近2次特赦則是在蔡英文總統任內。