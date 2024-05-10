新竹市政府9日辦理「2024無紙化聯合徵才活動」，勞工處長林昱志（右）特別到場關心徵才狀況。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府9日與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合辦「2024無紙化聯合徵才活動」，是竹市3個月以來第6場徵才活動，現場共有25家績優廠商釋出1400個工作機會，總計6場已提供超過4萬個多元就業機會，成果相當豐碩。

市長高虹安指出，竹市近年高科技產業成長與低失業率，勞動力參與率良好，去年勞參率為59.2％，較前年成長，同時失業率也再次降低，僅有3.4％，更是全台第2低。

此次無紙化聯合徵才活動，是市府與勞動部勞發署桃分署新竹就業中心3個月以來所舉辦的第6場聯合徵才活動，前5場的校園徵才總計提供3萬9300個職缺，加上此次1400個職缺，已提供超過4萬個就業機會，市府將持續努力，為青年朋友與求職者創造優質就業環境。

勞工處長林昱志說明，此次無紙化徵才活動，不僅有台積電、力積電等25家績優廠商，活動現場也規畫3家竹市庇護工場所推出的母親節商品，包含新竹市喜憨兒烘焙餐廳經典餐盒、慢飛兒庇護工場梨山烏龍茶包、竹夢園－希望工坊多肉室內盆栽等，做為面試集點的兌換小禮，求職同時也能在母親節前夕拿到1份獻給媽媽最溫馨的祝福。

林昱志指出，竹市府持續做青年朋友、2度就業及中高齡勞工朋友們最堅強的後盾，透過不同政策投入與推動，為竹市帶來積極轉變，營造更繁榮、更有活力的城市。

新竹就業中心主任張嘉惠說明，求職者多加善用政府資源，活動現場提供職涯諮詢與面試輔導等服務，不少民眾踴躍參加此次徵才，統計有504人次參加，應徵人數456，初步媒合率67.3％。

前來求職的陳小姐表示，目前正參加失業者職訓文書處理班，得知市府舉辦徵才活動特別利用上課空檔前來，想找製造業方面的工作，希望多方求職面試，為自己謀得好職缺。

另，鄧姓夫妻則對於體驗活動中的養生足浴包非常滿意，鄧太太表示自己有在做養生足療，家裡有足療機，平常也會曬艾草，活動中提供的足浴包很棒，一打開便有艾草的香氣撲鼻，一問之下才知道原來艾草已經曬了2個月以上，肯定主辦單位的用心。

此外，醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心舉辦的愛心捐血，以及竹市稅務局的發票換好禮等活動也吸引許多民眾共襄盛舉，而視障按摩師父們的超凡手藝更讓現場民眾讚不絕口，由於活動老少咸宜，現場可見許多推著娃娃車前來參加活動的媽媽們，場面相當溫馨。

勞工處表示，市府113年度職前訓練課程已開始報名，包括科技熱門「AI技術應用與自動控制培訓班」與長期照顧專業人員課程「照顧服務員」，詳洽勞工處03-5324900，更多課程相關訊息請參考台灣就業通找課程網站。