中央氣象署罕見發「磁暴特報」，預估11日凌晨至上午通過近地太空環境，地磁擾動將明顯增強且持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。前氣象局長鄭明典也分享訊息，提醒民眾留意磁暴現象。

氣象署指出，因太陽表面活躍區於5月8日發生X1.0級太陽閃焰，伴隨顯著日冕拋射物質事件（CME），預期5月11日凌晨至上午間，通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度增加。初判地磁擾動將影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈等級。

主要影響包括電力系統，有機會導致大規模電壓控制系統和保護系統的問題，造成電力輸送網系統誤判；太空飛行器操作系統也可能出現表面導電、追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。

其他系統：管線電流將對預防設計起作用、高頻無線電通訊干擾、衛星定位準確率下降達數小時、低頻無線電通訊中斷、極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。