涉販售大麻菸彈被判刑4年2月，即將入監服刑的網紅Toyz（劉偉健），因今年1月20日晚間前往Youtuber「超哥」（黃伯超）的餐廳用餐嫌難吃，雙雙起口角、爆發肢體衝突，其中Toyz慘遭對方鎖喉痛扁、傷勢嚴重，緊急送醫後，頭部縫補10餘針。Toyz委任律師提告超哥提告恐嚇、傷害、殺人未遂4罪。台北地檢署今天上午首度傳喚告訴人Toyz出庭應訊。庭訊後，Toyz說，目前仍朝殺人未遂方向提告，也沒有想過任何和解的可能性。對他來說，打也被打了，告也告了，如果是傷害罪就能下莊，這也不是什麼好事。

對於近日將入監一事，Toyz說，反正後續服刑問題就按照法律流程，該負起的責任就負；目前也沒規劃服刑期間直播頻道怎麼處理，反正一切就順其自然，「既來之則安之」。

被問到入監前有沒有什麼話想對社會說。Toyz表示，的確社會大眾對網紅的印象不好，如果以自己的角色而言，可能是關於毒品的負面教材，但在他告「超哥」的案子上，是可以讓大家了解在暴力案件中，法律是如何判斷，案發當下，他沒辦法提供很多證據給檢調，只能盡一切可能性，讓大家看到暴力犯行為與結構是如何。

Toyz因涉嫌販售大麻菸彈，被判刑4年2個月確定，傳出最快將在5月入獄服刑。Toyz日前在直播中透露「很多事情要交代」卻一度失聯，引發外界懷疑他落跑，據了解，台中地檢署因尚未收到定讞卷宗，因此尚未傳喚他入監。

據了解，網紅「超哥」去年曾為「超派炸雞」倒廢油事件，與Toyz互槓並產生嫌隙，兩人事後於節目《賀瓏夜夜秀》上擁抱和解。

未料，今年1月20日晚間，超哥因不滿自家餐廳遭到批評，為此當場痛毆Toyz。Toyz頭皮流血、縫補10多針，警方獲報到場，將他緊急送醫。事發時被現行犯逮捕，對此，超哥本人也坦承動手打人，警詢過程中相當配合，警方依法將他移送至台北地檢署偵辦。檢察官訊後諭令超哥5萬元交保。

這起「超派鐵拳」案還有後續，另1名網紅「性感教主」雪碧（方祺媛）因評論此事，結果惹來Toyz強烈不滿，反嗆對方是「破X」，雪碧火大提告，北檢已於上月29日度開庭，雪碧也嗆辣表示「不可能和解」。