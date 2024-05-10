美國23歲非裔高級飛行員福特森（Roger Fortson）在家中受警察盤問，身中6槍，送醫不治身亡。儘管受害者家人認為，警方闖錯家門，警方卻質疑受害者家屬的說法，並聲稱這名警官在看到福特森持槍後，做出了自衛反應。

綜合CNN、BBC等外電報導，這名飛官5月3日在家中被槍殺，佛州奧卡魯沙郡治安官（Okaloosa County Sheriff）亞丁（Eric Aden）警長9日召開記者會，說明了福特森被警方擊斃事件，並公布了當時由警官隨身鏡頭錄下的畫面。

影像紀錄顯示，3日下午4時28分左右，一名副警長接獲報案後，抵達一棟公寓建築，一名女性民眾告訴警察，她路過1401號公寓時聽到有人大喊大叫，還有搧耳光的聲音，但她不確定聲音是從哪裡傳出來的。

Air Force Senior Airman Roger Fortson was serving our country honorably when a cop banged on the wrong apartment door and immediately shot him 6 times, killing him.



He was on a FaceTime call with someone when this went down. That person co formed Fortson could not have been… pic.twitter.com/MVwpBR7AxB — Ryan Shead (@RyanShead) May 10, 2024

副警長搭電梯到4樓的1401號公寓，敲了3次門，口頭警告2次「是治安官，開門」，但沒有聽到聲音，隨後福特森上前應門，副警長在門被打開的幾秒內，只說了一句「退後」，就立刻連續開槍，傳出至少5聲槍響。當時福特森站在門口雙手垂放，右手似乎持槍，但他中彈後隨即倒地。

副警長對躺在地上的他大喊2次「放下槍枝」，福特森回應，「在那邊，我沒有拿（槍）。」後來副警長持續用槍指著福特森，叫他不要動，同時連絡醫療急救人員。

Another cowardly "wrong address" killing by a race soldier. This one happened in Florida, where a US Airman Roger Fortson was executed within seconds of opening his door. pic.twitter.com/slxEOyoFOz — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) May 9, 2024

事件發生後，死者的母親與其他家人相當不能接受，他的母親形容，他是個負責的年輕人和愛國者，長期以來一直夢想著在美國空軍服役，「我知道我兒子沒有對你們做任何事。如果他嚇到了你們，或者你們沒有接受適當的訓練，我很抱歉，但請洗刷我孩子的名譽。」

此外，福特森的律師也說，在發生槍案之前，他已經在家裡玩了大約30分鐘的電動，他引述了福特森女友的話說，福特森聽到了兩次敲門聲，當透過貓眼看不到任何人時，他收回了槍，而律師也說，這把槍是福特森合法擁有的，「（福特森）獨自和他的狗在公寓裡和女友打電話，警察走錯公寓了。」