陳純敬特別前往馬公公園檢閱地方第一線搶救災單位新店區公所及消防局第四大隊搶災器材展示。（新店區公所提供）

近年受全球氣候變遷影響，位處亞熱帶區域的台灣，頻頻出現極端降雨，為減輕當災害來臨時造成的威脅，新北市副市長陳純敬10日上午率領新北市政府水利局、消防局、工務局、民政局等視察新店區防汛工作及震災復建工程。

新店區公所指出，此次防汛視察，實地走訪大鵬抽水站了解水利局同仁操作抽水機組情形。陳純敬特別前往馬公公園檢閱地方第一線搶救災單位新店區公所及消防局第四大隊搶災器材展示，了解已完成各項整備工作。

新店區長陳怡君表示新店區幅員遼闊，具有多種災害潛勢，防汛工作刻不容緩，區公所作為防災的第一線，除了加強自身及區級編組單位整備外，持續結合市府各局處及基層的里鄰社區的力量，當災害真的發生時，才能將災害於發生初期有效停損，將損失降到最低。

陳純敬視察後，除對新店區防汛工作準備表達肯定外，他特別指示，災害類型態樣繁多，極端氣候及強降雨頻傳，新北市政府在面臨災害時絕不可掉以輕心，更需要在災害發生前未雨綢繆，防範未然，才能保障市民安全。更期許本次的視察活動可以喚起大家的投入與重視，攜手面對可能的災害與挑戰。