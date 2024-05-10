新北地檢署8日晚間指揮新北市調查處、警政署政風室、新北市警察局靖紀小組等單位偵辦員警疑涉包庇賭場案，至海山警分局江翠及文聖派出所搜索，帶回6名涉案員警。其中陳姓巡佐涉犯《貪汙治罪條例》、《刑法》及《個人資料保護法》等罪嫌，由檢察官複訊後，今（10）日向新北地法聲請羈押禁見。

另林姓警員涉犯《刑法》及《個人資料保護法》等罪嫌，經新北地檢署諭令15萬元交保；莊姓巡佐、張姓警員非因公不當查詢個資，經新北地檢署諭令3萬元交保，其餘蕭姓警員及許姓警員則無保請回。

海山分局表示，陳員身為執法人員，知法犯法，將依《公務人員考績法》、《警察人員人事條例》視聲押結果從嚴議處。林員多次參與賭博，涉犯《刑法》及《個人資料保護法》，核予記1大過及記過2次處分，其餘4名員警行為是否屬公務查詢範疇，將秉持勿枉勿縱精神，視司法偵審結果，再行議處；此外，亦將追究相關人員考核監督不周責任。