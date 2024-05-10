5月初才到高雄視察的行政院長陳建仁，今天度南下視察高雄各項漁業工程，首站來到興達漁港，視察正在興建的水產加工及冷鏈物流中心，陳建仁致詞表示，他相信工程完工後，台灣的漁產品外銷會更有競爭力，不會因為「某個國家」不購買而沒生意。

行政院長陳建仁10日再度南下高雄，上午首站前往茄萣區興達漁港，視察水產加工及冷鏈物流中心興建工程，陳建仁致詞表示，很開心再次回到故鄉，興達港讓他想起小時候跟隨父親來此探友，那時候冷凍技術並不發達，他相信工程完工後一定能使漁民有更好的收成，因為不論從生產、通路到消費者都能活得很好的保障，促使漁產品有好的生意。

陳建仁指出，遠距日本的姊姊很喜歡台灣的漁產品，不論是虱目魚、台灣鯛，還是鰻魚，總是期待餐桌上有來自台灣的漁產品，他認為，有好的加工與冷凍技術，不只能讓國人吃到乾淨、健康的魚，也能讓台灣的漁產品有銷往國外的競爭力，不因為某國家不購買就沒了生意，對台灣漁業發展有很大的幫助。