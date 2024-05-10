中華信評指出，台新大安租賃的評等結果反映中華信評對該公司資本政策、良好財務彈性的評估結果，以及該公司在必要時可能獲得來自母公司財務支持的看法。未來兩年台新大安租賃將採取積極主動的計劃以維持資本水準。中華信評認為，台新大安租賃在收購其中國租賃子公司—台新融資租賃（中國）有限公司後，將會採取適當措施以將其資本水準維持在非常強健等級。

中華信評預測，在未進行增資的情況下，台新大安租賃未來兩年的風險調整後資本（riskadjusted capital；簡稱RAC）比將維持在14％～15％之間。同時，中華信評預測，該公司同一期間的合併平均資產報酬率將維持在1.0％～1.2％之間，低於中華信評對於國內融資租賃業在同一期間平均資產報酬率為1.5％～2.5％的預期。中華信評亦預估，該公司的授信成本將介於0.8％～1.0％之間。

中華信評認為，長期來看，台新大安租賃將透過更嚴謹的風險管理機制逐步提升獲利能力，這將有助於該公司達成其資本政策目標；從台新大安租賃在過去幾年間進行現金增資及盈餘轉增資的紀錄來看，該公司擁有可將資本水準維持在非常強健等級的財務彈性。同時，中華信評亦認為，母集團台新金融控股股份有限公司（台新金控）將在必要時為台新大安租賃提供財務支持，以協助該公司達成既定的資本水準目標。

中華信評認為，台新大安租賃仍是台新金控集團旗下具策略重要性的成員。台新大安租賃對於該金控集團而言具策略重要性。該公司服務金控集團視為業務策略重點之一的中小企業與個人客戶，並與金控集團的核心銀行業務形成互補。

台新大安租賃「負向」的評等展望是反映未來兩年該公司欲將資本水準維持在非常強健等級而面臨的壓力，因為該公司對中國的曝險程度在2023年底完成收購台新融資租賃（中國）有限公司後升高。預期該公司的合併資產品質應不會在未來兩年內顯著下滑。此外，中華信評認為，同一期間母集團台新金控將在需要時為台新大安租賃提供支持。