林業署4月27日舉辦「呷蟲王者」活動，將荔枝椿象轉化成創意料理，有民眾為此向食藥署陳情，懷疑有違法疑慮。食藥署副署長林金富今（10日）指出，荔枝椿象為外來害蟲，沒有食用的歷史經驗，作為食品原料，恐觸犯《食安法》第15條，可處6萬～2億罰鍰。

根據媒體報導，「呷蟲王者」活動由林業及自然保育署嘉義分署舉辦，目的是帶領學員瞭解如何利用昆蟲生長繁殖快速的特性，緩解人口膨脹、氣候變遷帶來的糧食生產危機。活動的行銷，以荔枝椿象作為靈感，但據林業署嘉義分署表示，課程前已依法調整內容，學員並未食用油炸荔枝椿象。

林金富表示，荔枝椿象為外來害蟲，安全性未經確認，呼籲民眾不要食用，維護自身健康。《食安法》第15條第1項第9款指出，從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。

「荔枝椿象沒有食用的歷史經驗，安全性未經確認前，不得用作食品原料食用」。林金富提醒，若有業者以此作為食品，將觸犯《食安法》第15條，可處以6萬～2億元的罰鍰，並將產品沒入銷毀。