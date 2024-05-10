楊佩潔3年前和孫子超結婚。（TVBS提供）

童星出道的38歲楊佩潔過去演出過《太陽花》、《孽女花》，近年也參加《女力報到》系列電視劇，3年前她宣布與交往5個月、曾是麻吉旗下嘻哈團體T.C.E成員的孫子超結婚，當時還讓媽媽錯愕到痛罵像玩家家酒，如今母親節前夕，她發文向媽媽道歉，表示「沒守護好我的婚姻」。對此，楊佩潔透過經紀人回覆：「簡單說就是相處不合，分開讓自己更知道自己要什麼，更努力學習努力為自己好。」

楊佩潔稍早發文獻給媽媽，表示過去母親是她的經紀人，為她在演藝圈遮風擋雨成為寵兒，誇媽媽像是吃了無敵星星一樣厲害，長大楊佩潔進入叛逆期，母親轉身變成默默守護、管教、約束她的家人，結婚後，媽媽又常以過來人身分分享甘苦談，成為楊佩潔「最棒的知己」。話鋒一轉，楊佩潔說現在要進入「最難熬的時期」，對媽媽喊話：「很抱歉，原以為可以不用讓你操心的」。

楊佩潔3年前宣布結婚。（圖／中時資料照）

楊佩潔向母親隔空道歉，表示沒有守護好自己的婚姻，讓媽媽傷心不已，但也換來楊佩潔的成長，應該可以說是「可喜可賀，都是養分」，並希望媽媽之後還是可以繼續陪在她身邊，「以後我什麼都會跟妳分享你不要躲」，並坦言：「欠妳一個深深的抱歉就是把自己嫁出去」。

楊佩潔發文暗示離婚。（圖／翻攝自楊佩潔 Peggy Yang臉書）

楊佩潔2021年宣布結婚，表示其實已經和孫子超認識18年，但5個月前才開始交往，形容對方像她的「大仁哥」，多年來默默守護她，談到動念登記結婚主因，楊佩潔說自己是跟老公同事聊到結婚，眾人起鬨要兩人去登記結婚，沒想到孫子超接著也聽話印出結婚證書，楊佩潔沒想太多說：「當下覺得不過就是一張紙也不算數吧，所以我就跟著簽」，而她事前沒跟媽媽說，讓楊母有點生氣問女兒是否在玩家家酒，「雙方家長都沒有見過面，而且你還用電話通知我，我嫁女兒是要嫁得慎重，怎麼可以這樣就嫁出去。」