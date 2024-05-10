人生必看的現象級動畫神作《鬼滅之刃》將帶著全新一季《鬼滅之刃：柱訓練篇》於5月13日閃耀登場。
在炭治郎一行人陸續經歷了《遊郭篇》、《刀匠村篇》成功戰勝上弦之鬼後，隨著禰豆子克服了致鬼於死地的太陽，與大魔王鬼舞辻無慘的最終決戰近在咫尺。
在此之前，《鬼滅之刃：柱訓練篇》將先由鬼殺隊最強「柱」針對炭治郎一行人開啟地獄般的特訓，為決戰做好充足準備，本季終於能一窺柱之間的深厚感情和超強技能。
人生必看的現象級動畫神作《鬼滅之刃》將帶著全新一季《鬼滅之刃：柱訓練篇》於5月13日閃耀登場。
在炭治郎一行人陸續經歷了《遊郭篇》、《刀匠村篇》成功戰勝上弦之鬼後，隨著禰豆子克服了致鬼於死地的太陽，與大魔王鬼舞辻無慘的最終決戰近在咫尺。
在此之前，《鬼滅之刃：柱訓練篇》將先由鬼殺隊最強「柱」針對炭治郎一行人開啟地獄般的特訓，為決戰做好充足準備，本季終於能一窺柱之間的深厚感情和超強技能。
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