一名女網友在臉書痛訴，爸爸最近加入股票操盤的LINE群組，被騙走價值3000萬台幣的房子，經報警處理後，政府不管不顧，而胸腔科醫師蘇一峰也分享同事LINE被盜的案例，不過警方卻稱「詐騙不成立」。對此，就有現任刑警指出，盜取帳號已觸犯「妨害電腦使用罪」，仍有法可辦。但關鍵在於，LINE公司向來消極配合，限制警方調閱資料，嚴重影響警方辦案時效與進度，但苦無目前無法可管，讓警方也相當無奈。

蘇一峰透露，前一陣子同事的LINE帳號被盜，去報案之後，「結果警察說沒人被騙，所以不成立詐騙，不能抓、不能凍結該帳戶」讓他忍不住痛批，在台灣盜了LINE帳號，但是沒騙成功是無罪，「台灣當然是詐騙天堂啊！」。

對此，有現任刑警表示，詐騙案件通常有財損「較容易」成立「詐欺罪」，不過盜取帳號的行為已觸犯「妨害電腦使用罪」，因此可以朝這個方向偵辦。

而根據《刑法》第358條規定，無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

另有刑警舉例，近期有不少民眾收到「寵物投票、寶寶模特兒徵選」等訊息，誘騙民眾點擊釣魚網址，輸入個資及簡訊驗證碼，詐團即可遠端取得驗證碼，接著再登入LINE帳號將原使用者踢出，並竄改密碼獲得LINE使用支配權，開始進行詐騙。

詐騙集團利用人心柔軟那面，藉由親友急需醫藥費、小額貸款方式借錢，甚至透過可愛動物、嬰兒投票方式，誘使被害人點擊連結、取得帳號進行詐騙，當被害人發現時已經來不及，帳號已經被當成斂財的「詐騙工具」。

而當被害人要透過LINE取回帳號的控制權，只能透過LINE官方網址填寫「問題反應表」進行通報，不論案件緊急與否，只會在24小時內進行處置，但這段時間內，已足夠讓詐團以盜取的LINE帳號對親友們輪番詐騙。

刑警透露，警方獲報後會主動向LINE公司調閱涉案人資料，但LINE公司對於警察調閱相關資料的配合程度相當消極，甚至限制保留紀錄僅在80天內，且每一件調閱申請只限制在「7天」內，嚴重影響警方辦案進度。但因台灣沒有法源依據，對於LINE公司「無法可管」，這也是近期一直努力在推動「打詐專法」的原因之一。

警界也痛批，LINE在台並非積極友善配合警方偵辦犯罪的公司，確實已成為詐團犯案的重要工具之一，該公司應負起相關責任保護消費者，而非變成詐團的保護傘。