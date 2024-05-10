《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日在台北小巨蛋舉行，今（10日）釋出金曲35形象短片，邀請到時隔多年回歸歌壇，一舉奪下金曲獎、金馬獎兩大殊榮的洪佩瑜，及金曲獎常客黃奇斌來詮釋。2人在短片和宣傳照中分別透過特製的「五感精品」來象徵聽覺、視覺、嗅覺、觸覺及味覺等感官體驗，將金曲識別系統中的概念美學完美呈現。

洪佩瑜在拍攝過程中善用靈活柔軟的肢體詮釋五種感受，有著扎實舞蹈基礎的她，希望可以透過這次的拍攝，讓大家去思考自己與身體的連結，專注感受自己身體感受的變化，也表示這次藉由身體感受第35屆金曲獎，是很特別的切入點。近期專注在戲劇作品的黃奇斌，也在鏡頭前展現俐落結實的線條感，用不一樣的姿態共襄盛舉這場大型盛會。

談及和金曲獎的關聯，洪佩瑜興奮表示：「金曲一直是具代表性的標誌性活動，從過去聽著喜歡歌手的作品，到看見他們走上舞台接受肯定，這個過程帶給我很大的力量。」而去年有幸獲得最佳新人獎，這份肯定也成為了她持續創作的動力。金曲獎給予每一位創作者和想要站上舞台的人很強大的支持和鼓勵，今年可以用不同方式感受這一趟金曲獎旅程，別具意義。

金曲獎走過35年，在華語樂壇占有舉足輕重的地位，對於每一位音樂人來說，「金曲獎」更是心目中如同精品般的存在，彌足珍貴且獨一無二，而每一個被用心灌溉的作品也都好好的收藏在金曲獎這個音樂寶藏箱裡。

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。《2024金曲國際音樂節》將於今年6月25日至29日舉辦「音樂專題」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲Showcase售票演唱會」、「金曲星聲代」等系列活動，活動相關訊息請追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。