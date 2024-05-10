「113年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」全國決賽近日閉幕，新竹高商今年共3組團隊進入決賽，全數獲獎，包括外語群創意組第1名、商業與管理群創意組第2名及商業與管理群專題組佳作，獲獎同學均可以在技優甄審的升學中獲得加分的優勢。

新竹高商校長劉曉雯指出，此次各群科競賽分為「專題組」及「創意組」分別評比，「專題組」以專業、節能與實用性為主；「創意組」強調環保、結合生活與獨創性。比賽從題目的發想與實作，經過校內初賽，到群科中心複賽，再到全國決賽，是技術型高中學生們一年一度的盛事，也是展現專題製作創新與實務能力的重要舞台。

劉曉雯表示，這次獲得外語群創意組全國第1名的作品名稱是《Let the Taiwanese Traditional Handcrafts Write－筆桿上的台灣風華》，參賽同學則是來自商業管理群資料處理科2年級的學生，包括許家瑄、林孟禾、陳昌皓3人為同班同學，跨域外語群參賽，帶著資處科專業及自身英文的優勢，在產品中設計雙語互動式遊戲APP和測驗，讓全世界的使用者皆可不受時間及地理限制可以更加活躍地學習台灣傳統技藝。

新竹高商資料處理科2年級團隊拿下商管群創意組全國第2名。（陳育賢攝）

作品動機發想是同學看到許多台灣的傳統工藝，例如藺編、木雕、油紙傘和藍染等正面臨文化消失的危機，期望藉由設計1款產品，結合上述4種工藝，並兼具實用性及能提供相關的技藝信息。

因此，學生們將這些傳統技藝透過3D列印及雷射雕刻等技術製成木雕原子筆，筆桿則是以台灣傳統技藝為基底設計。此外，也設計了台灣形狀的多功能筆盒及可供書寫的便利貼，同學們特別感謝校方的協助及應用英語科主任高珮瑜科及資料處理科主任許智偉科共同指導。

新竹高商國際貿易科及資料處理科2年級團隊榮獲商業與管理群專題組佳作。（陳育賢攝）

商管群創意組全國第2名的作品是由許智偉指導資料處理科2年級學生黃芊瑜、李忻諭、賴佾筠所製作的《真的不是蓋的－多功能筆蓋之設計》，開發這款筆蓋的動機是基於在現代生活中，人們經常需要隨身攜帶筆，但在實際使用中，筆常常容易遺失或難以整理。

因此，將筆蓋設計成六角柱造型，增加了筆蓋與磁性表面之間的接觸面積，從而提高了吸附的穩定性，也在小小的筆蓋上添加了多種功能，如橡皮擦、手機架、留言卡插槽和直尺，這些功能使得筆蓋不僅僅是1個簡單的保護筆尖的工具，更是1個實用的多功能配件。

榮獲商業與管理群專題組佳作的作品《「廟」宇回春，別出心「財」─實境解謎與傳統文化理念創新》是由老師勞裕安指導國際貿易科及資料處理科2年級的學生柯孟妤、史雅云、陳庚義、毛綱佑同學精心設計文創商品、研發廟宇文化桌遊和舉辦實境解謎活動等創新方式，共同推廣竹蓮寺及鄰近地區特色店家。

特別的是，團隊在新竹市文化局的指導下，也辦理「竹起你心中的蓮漪－實境解謎」遊戲，活動吸引了近300人次的民眾參與，將地方創生、廟宇歷史、文化傳承理念融入遊戲，提升民眾對廟宇的認識與了解，參與的大朋友小朋友們紛紛表示十分有趣，並對設計出這項遊戲的高中生表示認同及讚許，同時也獲得市長高虹安的高度肯定。

劉曉雯表示，競賽的名次並不是評定學生最終學習的成果，而是希望孩子們在學習過程中能體驗探索、開拓視野、懂得團隊合作，更能實踐技職教育「從做中學，從學中做」的理念及精神，就是最大的贏家。