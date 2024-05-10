雞蛋是攝取蛋白質的常見來源，但一天到底可以吃幾顆？對此，減重醫師蕭捷健引述近期研究指出，對大多數人來說，一天3顆蛋是沒問題的，還能幫助代謝症候群患者減少壞膽固醇。但要注意的是，每個人對蛋的反應可能不同，若有特定基因者，可能對飲食中的膽固醇更敏感，就要注意攝取。

醫師蕭捷健在個人粉專發文表示，過去許多人會認為，吃蛋會影響膽固醇，但根據發表在《Metabolism》期刊的研究指出，在減少熱量的前提下，每天吃3顆蛋，對於代謝症候群患者來說，不僅不是壞事，反而能幫助其提升好膽固醇（HDL），並減少壞膽固醇（VLDL）。

至於為何吃蛋不會膽固醇直線上升？蕭捷健解釋，體內膽固醇大部分是由肝臟自行合成，而非來自所吃的食物。人體自身合成的膽固醇占總膽固醇的70～80%，飲食攝取的膽固醇則只占20～30%。

蕭捷健接著說，就算不吃任何蛋或其它含膽固醇的食物，身體還是會製造膽固醇來維持正常運作。而膽固醇的原料，主要是「乙醯輔酶A」（Acetyl-CoA），此物質是體內新陳代謝的關鍵，它是由「過剩」的碳水化合物、脂肪酸或蛋白質轉化而來。因此，吃太多，對於膽固醇的貢獻是8成，而吃太多蛋或海鮮紅肉，對於膽固醇的貢獻僅2成。

因此，蕭捷健表示，對大部分人來說，每天吃3顆蛋是沒問題的。雞蛋裡不只有膽固醇，還有豐富的卵磷脂、不飽和脂肪酸和其它營養素，這些都是幫助調節血脂、預防心血管疾病的好幫手。

但蕭捷健提醒，每個人對蛋的反應可能不同，APOB、LDLR、APOE基因的人，可能對飲食中的膽固醇更敏感。若想確保吃蛋不會影響健康，可以定期檢查血脂，了解身體的狀況，同時也別忘了，控制總熱量的攝取是降低膽固醇的關鍵。