新北1名彭姓女子遭詐騙集團以偽造投資網站誆騙投資近2000萬，彭女日前欲領出獲利時，詐團要她先繳納「管道平臺費用」400萬，彭女才意識被騙，向警方報案。彭女協助誘出詐團成員，警喬裝社區保全逮捕2名成員，連同查扣證物一併帶回偵辦。

據悉，林口警分局文林所4月29日下午4時許接獲50歲彭女報案，聲稱2月份時在臉書上遭詐騙集團以偽造投資網站「Wealthfront」誆騙投資，並以高額利潤為誘餌，共計被騙取款7次，詐騙金額高達新台幣1970萬元。彭女直到試圖領出獲利時，才發現被要求支付額外的管道平台費用，方才發覺受騙。

文林所立即與偵查隊聯繫，由所長鄭文傑等3人與刑一小隊偵查員謝皓宇等3人組成專案小組，詐騙集團車手假扮成「正華投資股份有限公司」的經理，5月2日與彭女相約在社區大廳碰面，在取款時被警方喬裝的社區警衛及時制止，逮捕42歲的王姓車手和28歲的蔡姓監控手，並現場查扣偽造工作證1張、手機2支、現儲憑證收據1張、新台幣3000元及假鈔400萬元等證物，全案依法展開偵辦。