香港動作鉅獻《九龍城寨之圍城》香港票房已逾3000萬港幣（約台幣1.2億），大陸則登上冠軍，大破4億人民幣（約台幣18億），台灣特映會陸續登場，口碑熱烈延燒。片中明星陣容亮眼，古天樂、洪金寶、劉俊謙、林峯等人全都獻出精彩打戲，任賢齊更為此剃光頭，甚至有被關進鐵狗籠的慘狀，他奉獻諸多犧牲，交換條件是導演鄭保瑞「答應如果我下次要拍戲會幫我做監製」！

《九龍城寨之圍城》5月17日全台上映。片中，任賢齊飾演城寨最大地主「秋哥」，與古天樂飾演的「龍捲風」是結拜兄弟。他的角色關鍵，因多年前一樁妻小慘遭殺害的仇恨，最終導致血洗城寨的風暴。

鄭保瑞曾與任賢齊合作2009年《意外》，他透露此次想給大家沒見過的任賢齊。既然扮演叔父輩，就想讓他的髮際線升高！任賢齊為演好角色，大方配合，他解釋：「如果接髮、化妝、卸妝加起來要5個多小時，真是難受，而且化妝姐姐會為了我要提早3小時去到現場也很辛苦，所以我決定剃頭，讓大家都輕鬆點。」

剃頭對藝人來說並不容易，他回想首次為拍戲剃頭，是30年前的電視劇《黃飛鴻與十三姨》，那之後，他頂著光頭都接不到角色，經歷大半年沒工作；畢竟當時尚未推出《心太軟》，他回憶：「但很享受過程，為了工作及角色去犧牲都覺得值得。」

此次竟由沒剪髮經驗的導演鄭保瑞操刀，任賢齊說：「雖然由導演幫我剃頭感覺十分奇怪，但他答應如果我下次要拍戲會幫我做監製，或者有其他事都會幫忙，所以答應讓導演親自出手。」

鄭保瑞用電動剃刀下手，在場人員不時發出「哇哇」驚嘆聲，剃到尾聲只剩正頭頂上的龐克線，任賢齊照鏡子發現很特別，「哎，我現在很像那個《TAXI》（計程車司機），勞勃狄尼洛！」他隨即模仿起對方的經典對白「Are you talking to me？」接著又拿出自己的手機，跟導演自拍留下龐克頭的紀念，最後才讓鄭保瑞把剩下的頭髮全剃光。

睽違多年再次看著自己光頭，任賢齊突然說：「其實我的頭還蠻圓的。我有問過我媽，我媽說我小時候睡覺，她會一直幫我挪頭…」

剃髮過程，任賢齊一度搞笑說：「等一下將古仔、林峯全都叫來吧！導演準備在九龍城寨裡開理髮廳了。」殊不知，後來在電影裡，古天樂的主要場景就是理髮廳，古天樂的角色也替片中的郭富城及林峯各自都剃過鬍子。