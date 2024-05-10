有些人對愛情過於盲目，有時太快投入，容易看不清楚對方的真面目。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，4星座女看不出渣男套路，太單純又容易相信人，而忽略感情中的細節，不知不覺成為渣男的獵物。

▎第4名、巨蟹座

巨蟹女充滿情感，願意全心全意地奉獻自己，為了愛情不計代價，然而這種熱情有時會使她們變盲目，容易被花言巧語蒙蔽，特別是當渣男出現，渣男擅長偽裝，表現得一往情深，容易讓巨蟹女誤以為真愛，實則是在利用情感，達成他們的目的。

▎第3名、金牛座

金牛女心靈單純，對世界充滿好奇，不懂得人心險惡，容易被人的外在風采和言詞蒙蔽，成為她們的弱點，渣男深知金牛女天真善良，會以甜言蜜語和虛假承諾編織看似美好的情網，使她們沉醉其中，一點一滴地被控制，直到最終醒悟，卻已無法自拔。

▎第2名、水瓶座

水瓶女崇尚獨立自主，經常忙於追求目標與理想，過程中忽略他人的情感需求，偶爾顯得有些冷漠，容易成為渣男的獵物，渣男擅長包裝自己，滿嘴花言巧語，水瓶女以為受到尊重與理解，因而陶醉其中，實際上渣男可能出於私慾，利用她們的善良來達成目的。

▎第1名、雙魚座

雙魚女是浪漫至上的夢想家，經常沉浸於戀愛幻想，對愛情盲目又近乎神聖的崇拜，認為人性本善，願意信任他人的承諾，忽略背後可能存在不良動機，成為渣男眼中的理想獵物，利用她們的純潔與慷慨，完成個人私慾，雙魚女總是被愛情的虛幻欺騙，無法辨識渣男真正意圖。

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