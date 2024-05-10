新北創客教育邁入10周年，推出10大系列活動，首波攜手國立故宮博物院，推出的「祀與戎：古代兵器攻略」文物展，開發第6套課程模組，更發展至幼兒園以及樂齡族群的課程，呈現新北創客教育10年精華，Maker潮流推向全齡。

故宮博物院副院長余佩瑾表示，與正式教育機構的合作一直以來都是博物院的重要任務，希望藉此發揮教育影響力。故宮自2020年開始與新北市合作辦理許多教育創新方案，像是結合學校進行博物院視障參觀輔具設計思考課程、辦理創客市集、偏鄉巡迴課程等活動，教學成果效益獲得許多迴響與好評。

教育局今在市府舉辦「新北創客X10周年X故宮大會師」記者會，簽訂合作備忘錄發展創客課程，向下扎根延伸至幼兒園，向上服務樂齡族群，全民一起Maker。

新北市自102學年度率全國之先，推動創客教育，至今已辦理10周年，不僅串聯各校組成創客社群網，遍布雙北各區域，更積極跨域、跨界合作，如國立臺灣科教館、MAKER FAIRE TAIPEI、新北青創五股自造基地、新北市產業觀光促進發展協會及李梅樹紀念館等，以「Maker X Master」為10周年主題，辦理10大系列活動，包含家庭創客日、10週年主題展、花車競賽、創客10大師徵選及創客市集等。

教育局表示，金山高中全國唯一一台「小漾Maker號」卡車自2019年度創立後，便開始推動偏鄉教育巡迴旅程，透過一站式課程與設備到各校服務，至今已累計破百校、服務超過3200人次。

教育局表示，新北市創客教育獲得親子天下創新100中，唯一縣市以「新北創客社群」獲獎之殊榮，秉持創客123：「1個好點子，2人一起動手做，35好友齊分享」的精神，持續透過跨域、跨單位、跨年齡、跨產業等策略，推動多元創客課程及師資培育，挖掘孩子的興趣與創意，培養解決實際問題的跨域人才，從創客到創業，期待讓新北成為全齡永續創客城市。